Blanc s’engage à soumettre ses grands projets à un referendum à Lyon

Étienne Blanc (LR) présentait, ce jeudi, ces mesures pour installer une démocratie plus participative à Lyon s’il est élu maire de la ville en mars. Il propose trois referendums sur la durée du mandat pour trancher sur les grands projets.

C’est une réponse qui arrive un an après la crise des gilets jaunes et qui épouse une partie de leurs revendications. Étienne Blanc dévoilait, ce jeudi, son programme pour améliorer la démocratie participative et il a retenu quelques-unes des propositions faites par le mouvement des gilets jaunes : le referendum et des jury citoyens avec tirage au sort. "Il a été une époque où les électeurs, un dimanche, donnaient un mandat puis exprimaient leur jugement six ans plus tard. Aujourd’hui, les citoyens veulent être consultés et émettre des avis", estime Étienne Blanc. Le candidat de la droite aux municipales lyonnaises, après une première annonce sur la végétalisation en septembre, continue de mener une campagne qui l’amène régulièrement hors des murs de sa famille politique même s’il a posé certaines limites : "il ne faut pas être paralysé par trop de consultations".

Tirage au sort

La mesure phare de son plan s’appuie sur l’outil référendaire, mais il serait à l’initiative du conseil municipal. "J’en proposerai trois sur la durée du mandat pour connaître la position des Lyonnais sur des sujets de fond. Nous pourrions le faire, par exemple, sur la piétonnisation, sur l’ouverture des magasins le dimanche ou sur la végétalisation", développe le candidat LR. Le verdict des urnes ne serait pas seulement consultatif a précisé Étienne Blanc.

L’autre grande annonce de son plan pour une démocratie plus participative repose sur sa refonte des actuels conseils de quartiers. Étienne Blanc entend les remplacer par des jurys des Lyonnais qui serait désormais composé, à parts égales, de citoyens tirés au sort, de volontaires et de représentants désignés par le conseil municipal.