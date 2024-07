Soïo Mundo, le nouveau rendez-vous estival des musiques du monde

Canalón de Timbiquí (Nidia Gongora) X Reco Reco et son association audacieuse entre afro-colombien et électro futuriste © Paul Goueguizoux

Adieu Les Jeudis des Musiques du Monde, place à Soïo Mundo, le nouveau rendez-vous estival avec les musiques du monde proposé par le CMTRA au parc Sergent-Blandan !

Nouvelle formule, nouveau lieu : le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, après 26 éditions plébiscitées par le public lyonnais, fait peau neuve avec ce nouvel événement baptisé Soïo Mundo - Le jardin des musiques du monde.

Du jardin des Chartreux dans le 1er arrondissement de Lyon, l’association pionnière dans la reconnaissance et la promotion des musiques de l’immigration déménage dans le 7e et investit le parc Sergent-Blandan.

Autre changement de taille, on abandonne le rythme hebdomadaire des “Jeudis” pour concentrer l’événement sur un gros week-end de quatre jours – qu’on espère ensoleillé – au cours duquel pleuvront, sinon les gouttes, concerts, ateliers, master classes, DJ sets et animations en tout genre.

Au rang des nouveautés, on retrouvera donc des ateliers qui prendront la forme de la découverte d’une pratique artistique ouverte à tous. Ces derniers auront lieu à la MJC Jean-Macé située non loin du parc.

Les master classes quant à elles, plus spécialisées, immergeront les participants dans un genre musical ou une danse, encadrés par des artistes spécialisés d’un genre ou d’un répertoire.

Certains événements périphériques auront également lieu à la médiathèque du Bachut ou au cinéma Le Zola qui hébergera la projection et le débat du film Catapum le dimanche.

Mêler les musiques à la pelle

Côté concerts, c’est à un véritable feu d’artifice de couleurs et de rythmes qu’il faudra se préparer, pas moins de dix groupes fouleront en effet la grande scène, sans compter les DJ sets (DJ Rucangola, Mimi Géniale, Michel Platine) et une programmation “hors scène” qui commencera l’après-midi jusqu’en début de soirée.

On démarre en trombe avec la musique percussive du Nordeste brésilien de Poplitê et la cumbia mexicaine de la tonitruante Kumbia Boruka le jeudi.

À peine le temps de constater que tout cela n’était qu’un échauffement et l’on se retrouve déjà le lendemain autour de Tarant3lla qui, comme son nom l’indique, s’est spécialisé dans les musiques du sud de l’Italie, et de Lindigo et son maloya contemporain originaire de l'île de la Réunion.

Explosion de saveurs en perspective le samedi avec la session balkanique de l’orchestre À l’Ouest des Balkans, le carnaval antillais de Ce Yo Mem et le groupe AfroMundo suivis – cette fois sur la grande scène – de Canalón de Timbiquí (Nidia Gongora) X Reco Reco et son association audacieuse entre afro-colombien et électro futuriste, puis de Marthe & Pilani Bubu pour un set afro oriental jazz rock.

Le dimanche ne fera pas pâle figure puisque Tropical Brass Band (musiques de La Nouvelle-Orléans et des Caraïbes), Les Résonateurs (Session irlandaise), Roda des Pent’À Gônes (samba), Grand Orphéon (orchestre participatif et éphémère) et Les Mécanos (chants populaires & percussions à molettes) seront de la partie.

À noter que tous les concerts seront accessibles gratuitement – une libre participation sera tout de même proposée. Comment hésiter ?

Soïo Mundo - Le jardin des musiques du monde – Du 4 au 7 juillet au parc Sergent-Blandan et dans divers lieux – https://soiomundo.fr/