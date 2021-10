Nouvelle ligne de tram T8 entre Bellecour et Part-Dieu à Lyon : pourquoi le projet est au ralenti

Les concertations mobilités s'enchaînent en cette fin d'année 2021 à Lyon. T9, T10, métros, téléphérique, bus à haut niveau de service. Après le T6 nord au printemps. Seul le projet de ligne de tram T8, entre Bellecour et Part-Dieu, pourtant inscrit au plan de mandat du Sytral, n'est pas encore lancé. Explications.

C'est automne "concertations" au Sytral. Certaines sont déjà terminées, comme pour le projet de tram T6 nord à Villeurbanne. Certaines sont en cours, pour la nouvelle ligne de tram T9 entre La Doua et La Soie (en passant par Villeurbanne-St Jean et Vaulx-Le Mas du Taureau notamment), pour la nouvelle ligne de tram T10 entre Vénissieux et Gerland (en passant par le coeur de Saint-Fons).

En cours, aussi, la grande consultation "métros" où 4 projets de ligne sous soumis à l'avis des habitants. Vont aussi être lancées les consultations pour la création d'une ligne de bus à haut niveau de service entre la Part-Dieu et les 7 chemins et évidemment, la consultation très attendue autour du projet de transport par câble entre Francheville et Lyon (qui doit notamment passer par Sainte-Foy-lès-Lyon). Lyon Capitale.fr a longuement évoqué tous ces projets dans différents articles.

A tout ceci, question mobilités, il faut ajouter la grande concertation de 5 mois lancée par la Métropole de Lyon sur l'extension de la ZFE (Zone à faibles émissions).

"Renforcer l'hyper centre (de Lyon) est moins urgent"

Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon

Des concertations à foison, le Sytral veut avancer vite dans tous les projets présentés au plan de mandat 2021-2026. Un plan de mandat record de 2,55 milliards d'euros. Le Sytral avance vite, sauf pour un projet inscrit au plan de mandat : le T8. "Le T8, une nouvelle ligne de tramway entre Bellecour et Part-Dieu", expliquait le Sytral en décembre 2020 lors de l'annonce de son plan de mandat.

Mais aujourd'hui, le projet de relier via un tram deux des très grandes places fortes de Lyon (Bellecour et la Part-Dieu) a du plomb dans l'aile. Du moins, il est retardé. Il est moins urgent.

"Renforcer l'hyper-centre est moins urgent", confie Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

L'idée d'un tram, Cours Lafayette, à Lyon, ressurgit

Bernard avance plusieurs arguments : "Les études de mobilités qu'on a montrent que ça ne marche pas si mal (dans l'hyper-centre de Lyon). On a fait faire des études supplémentaires", ajoute-t-il. "On a aussi, actuellement, la consultation autour des métros". Sous entendu, si jamais le projet de la ligne E entre la Part-Dieu et Tassin est poussé, la ligne T8 ne serait plus nécessaire.

"Il faut aussi qu'on étudie d'autres alternatives sur Part-Dieu - Bellecour", appuie Bernard. "Il ne faut pas aller trop vite. On va se donner un peu plus de temps. Ca peut être ce projet initial de T8, ça pourrait aussi être un tram cours Lafayette. Ca vaut peut-être le coup de regarder de plus près. Vu le contexte, il n'y a pas de raison d'accélérer sur le T8", conclut le président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Il y a aura donc, dans la Métropole de Lyon, un T9 et un T10 en 2026. Mais peut-être pas de T8.

