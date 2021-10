Le Sytral lance lundi 11 octobre une concertation, une nouvelle, pour un projet de ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Part-Dieu et les 7 chemins, en passant par Lyon 3e, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron. La première dans la Métropole de Lyon. Mais un BHNS, c'est quoi ?

Ce projet de ligne de bus à haut niveau de service doit voir le jour en 2026. Cela coûte 120M d'euros. Pour une ligne de bus ?

Oui, car selon le Sytral, "la performance est équivalente à celle d'un tramway". Cette ligne "offrira une desserte efficace de l'Est lyonnais tout en contribuant à l'apaisement du territoire grâce à la requalification de l'embellissement des secteurs traversés".

Une concertation aura lieu du 11 octobre au 19 novembre notamment pour décider entre deux variantes possibles sur Lyon, dans le quartier Villette à la Part-Dieu, l'une variante passe par l'avenue Georges Pompidou, l'autre par l'avenue Félix Faure. La ligne rejoint la Part-Dieu et les 7 chemins en passant par Lyon 3e, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Bron en 25 minutes.

La vitesse commerciale est équivalente voire supérieure à un tram (environ 15-20km/h). Et la ligne est priorisée grâce à la priorité des feux et à une voie de circulation réservée. La ligne permettra notamment une amélioration de la desserte des Hôpitaux-est et la requalification de la route de Genas.

"Un projet majeur du plan de mandat du Sytral"

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral

"L'objectif, c'est vraiment de faire une ligne de tram sur pneu", martèle Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président délégué du Sytral.

Pour Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, c'est un "projet majeur du plan de mandat". "La ligne de BHNS Part-Dieu - Sept-Chemins est une réponse forte aux besoin de mobilité identifiés sur l'est lyonnais et un accompagnement significatif du renouvellement urbain engagé dans les territoires traversés. Le BHNS nouvelle génération, comparable à un tramway en termes de performance et d'aménagements, sera non seulement une réelle alternative à la voiture individuelle pour les habitants des communes concernées, mais aussi l'opportunité d'une requalification urbaine qualitative, leur offrant un cadre de vie apaisé et embelli".

Le projet en chiffres :

7 km de ligne

entre 15 et 16 stations

22 000 voyageurs/jours espérés d'ici 2030

un budget de 120M d'euros