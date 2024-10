C'est une nouvelle journée d'automne qui s'annonce pour ce samedi 5 octobre à Lyon. Les températures seront fraîches mais le soleil pointera son nez à plusieurs reprises.

Le thermomètre affichait 9 degrés ce samedi 5 octobre au réveil, à Lyon. Des températures un peu plus fraîches que la normale saisonale avec 2 degrés en moins selon le site Météo-Lyon. Cette après-midi, l'atmosphère se réchauffera. Il fera 17 degrés à Lyon.

Les nuages bas de la matinée laisseront place à une après-midi plus lumineuses. Les éclaircies et les nuages se partageront le ciel. Et aucune pluie n'est annoncée pour cette journée. Des conditions idéales pour sortir et profiter des nombreux évènements prévus ce week-end à Lyon.

