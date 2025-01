Des éclaircies attendues dans l'après-midi : la météo à Lyon ce samedi

Après une matinée où le ciel sera principalement couvert, l'après-midi s'annonce plus ensoleillée à Lyon, avec de belles éclaircies en milieu de journée.

Enfin le retour du soleil ? Après plusieurs jours de grisaille et de pluie, le soleil pourrait bien pointer le bout de son nez à Lyon ce samedi. Si d'épais nuages empêcheront le soleil de percer dans la matinée, des éclaircies devraient survenir cet après-midi, laissant progressivement un temps dégager s'installer sur la région.

Les températures afficheront des normales de saison entre 2°C et 5°C. Aucune intempérie n'est attendue dans la journée.

Après des températures particulièrement douces, le froid va s'installer plus durablement sur la région lyonnaise. Dans les prochains jours, les températures vont baisser, avec des valeurs avoisinant les 0°C et un ciel de plus en plus dégagé.