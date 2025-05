Ciel couvert et ondées en soirée : la météo de dimanche à Lyon

Le ciel sera globalement couvert à Lyon ce dimanche 25 mai, avec quelques éclaircies dans l'après-midi et de possibles averses en soirée.

Une météo mitigée à Lyon ce dimanche. Cette journée de Fête des mères commence sous un ciel voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil. Dans l'après-midi, le ciel sera de plus en plus nuageux et "quelques ondées pouvant déborder du Nord en toute fin de journée" pourront faire leur apparition, selon le site Météo-Lyon, notamment de la bruine et des pluies faibles.

Les températures seront un peu plus élevées que la veille avec 15°C dans la matinée et jusqu'à 23°C cet après-midi.

La semaine prochaine devrait s'accompagner d'un temps relativement agréable et de températures douces et parfois au dessus des normales de saison, avec une moyenne quotidienne autour de 18°C.