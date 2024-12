Trois bonnes idées de livres à mettre sous le sapin

Olivier Paulais, libraire à la librairie La Virevolte près de la gare Saint-Paul, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale aujourd'hui. On va vous présenter les trois coups de cœur du Libraire, trois livres à mettre sous le sapin, à offrir, trois idées de cadeaux finalement pour les fêtes de fin d'année. Ce sont les trois coups de cœur de Olivier Paulais qui est Libraire à La Virevolte, c'est à Lyon 5, c'est tout près de la gare Saint-Paul, l'adresse est le 4 rue Octavio-Mey. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors quel est tout d'abord votre premier coup de cœur pour ces fêtes ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ?

Il y a mon très gros coup de cœur de la rentrée littéraire qui est vraiment pour moi le first : Amiante de Sébastien Dulude, aux éditions La Peuplade. Ça se passe en 1986 dans une ville qui existe vraiment, qui s'appelle Thetford Mines. C'est une ville avec des mines d'amiante. C'est un livre qui se passe en deux parties, on va suivre deux jeunes garçons qui ont six ans à peu près, et qui vont se lier d'une très forte amitié. Je vais rien vous révéler, mais à la moitié du livre il se passe quelque chose à la fois très grave et très important, qui va donner toute l'ampleur à la deuxième partie, où on va retrouver un de nos personnages principaux à l’adolescence. Il nourrit une grosse douleur. C’est sur l'adolescence. La très grande force de Sébastien Dulude, c'est qu’il écrivait de la poésie avant, qui écrit toujours d'ailleurs, et l'écriture est juste magistrale. Je me souviens, dans ma lecture, avoir souligné des passages entiers tellement c'est juste extraordinaire. Il a une perception du monde que seuls les poètes peuvent avoir, poètes et poétesses bien sûr.



A qui peut-on l'offrir celui-ci ?



Je pense aux personnes qui sont déjà un peu tournées vers la littérature, qui sont plutôt friandes d'écriture un peu travaillée, avec des images un peu complexes.



Lecteur expérimenté ?



On peut dire ça, sinon après malgré tout moi je le conseille quand même à la librairie à peu près à tout le monde, et vraisemblablement les retours sont quand même très très positifs.

Très bien, c'était Amiante de Sébastien Dulude, édition La Peuplade, on passe au deuxième coup de cœur.



Alors c'est Alma Katsu. Très honnêtement, je ne la connaissais pas, c'est aux éditions Sonatines et ça s'appelle Hurlements. La petite phrase d'accroche qui me fait beaucoup rire c'est : “Vous allez tous mourir…”. C'est un western d'horreur. Elle part d'un fait divers historique, un convoi de pionniers en 1846 qui veut rejoindre la Californie et qui est mené par un monsieur qui s'appelle Richard Donner. Il se trouve que ce monsieur veut prendre absolument un raccourci et ce que tout le monde lui déconseille. Or ce raccourci va se trouver fatal. Alma Katsu s'en sert pour que, lorsqu'ils prennent ce raccourci, il se passe des choses très étranges puisque certaines personnes pendant le convoi se transforment en psychopathes meurtriers.

Il y a du paranormal ?

Oui il y a du paranormal. Je peux rien dire parce que ça arrive à la moitié du livre. C'est pour cela que j'ai trouvé le livre vraiment très bon parce que si ça avait été que de l'horreur je pense que je me serais vite ennuyé. Il y a aussi une description de la communauté des pionniers qui est extrêmement bien faite, que des chrétiens. On est en 1800 et des poussières donc ils sont tous à l'extrême. La seule réponse pour eux, c'est Dieu même quand ça n'est pas la bonne réponse. Il y a aussi des femmes dans ces convois et elle donne une place à ces femmes qui est vraiment très chouette.

Et ça fait peur ?

En tout cas, j'ai dévoré le livre. Je peux pas dire que j'ai eu peur mais en tout cas j'ai eu envie de savoir, j'ai eu envie de continuer avec eux, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout et donc j'ai vraiment adoré le livre. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit en plus. Non mais c'est intéressant, à western d'horreur on peut l'offrir à plein de gens un peu ouverts aux amateurs de polar par exemple.



On retient donc Hurlements au pluriel de Alma Katsu aux éditions Sonatine. Tout à fait, alors le dernier coup de cœur c'est une bande dessinée.



C'est une des plus originales de cette fin d'année qui s'appelle Le journal d'un naufragé. C'est dessiné par Gozz. Si je ne me trompe pas, Gozz est japonais, il a un compte sur Insta. C'est une page pleine comme ça, le texte du narrateur qui est un petit bonhomme qui est un naufragé sur une île et qui ne sait pas pourquoi il est là, qui ne sait pas où il va et qu'il doit survivre. Et donc à chaque fois, il nous raconte sa journée, c'est son journal. Et donc on a tout un écosystème qui est en coupe et il se trouve que sur cette île il y a vraisemblablement un monstre, aussi une civilisation perdue mais je ne veux pas trop en dire quand même pour que vous puissiez découvrir ça. Et au départ je pensais que, comme je vous le disais en vingtaine, que c'était un documentaire pour enfants.



Oui ça fait enfantin mais pas du tout.



Et en fait pas du tout et c'est une BD qui est complètement incroyable. En plus à la fin on a une quinzaine de pages sur tout l'écosystème de l'île qui est extrêmement bien pensée. Moi je trouve que c'est vraiment ce que j'ai lu le plus original depuis pas mal de temps d'ailleurs.





Ce sera donc les trois coups de cœur du libraire, merci beaucoup Olivier Paulais. On peut vous retrouver je le rappelle au 4 rue Octavio Mey à la librairie La Virevolte à côté de la gare Saint-Paul. Joyeux Noël à tous et bonne journée à vous.