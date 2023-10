Thomas Rudigoz, député Renaissance de Lyon et membre du groupe France-Israël à l'Assemblée nationale est l'invité de 6 minutes chrono.

Le député lyonnais Thomas Rudigoz (Renaissance), membre du groupe d'amitiés France-Israël à l'Assemblée nationale, revient sur le plateau de 6 minutes chrono sur les attaques du Hamas de ce week-end en Israël et les condamne avec fermeté : "ce sont des actes de guerre, ce sont des actes terroristes, il faut les appeler avec les bons termes, il ne faut pas chercher de faux fuyants. Nous devons tous être derrière le peuple israélien face à cette ignominie. Il y a eu des centaines de civils tués, car ce sont essentiellement des victimes civiles, des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes handicapées. On a tous en tête ces images terribles de cette rave party à la frontière de Gaza où des terroristes du Hamas sont venus abattre avec une grande lâcheté et avec une grande méthode jusqu'à peut-être 250 jeunes. Donc je condamne fermement avec l'ensemble des collègues du groupe Renaissance ces actes terroristes".

Le député lyonnais ne se montre pas très confiant pour les heures à venir : "on le sait qu'il va y avoir maintenant des moments qui vont être très durs à la fois pour les israéliens et à la fois pour la population palestinienne. Évidemment que je souhaite de tout cœur que les choses puissent vite rentrer dans l'ordre le plus vite possible et qu'ensuite on puisse arriver à nouveau à des négociations".

Thomas Rudigoz s'exprime aussi sur un sujet plus lyonnais. A l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle travaille sur un projet de loi pour changer le mode d'élection du maire dans les trois villes ayant des arrondissements : Paris, Lyon et Marseille : "on veut aussi qu'il y ait la possibilité de voter directement pour le maire de Lyon. Pour que les choses soient claires pour que les lyonnais sur l'ensemble de la ville aient un bulletin de vote qui disent voilà nous voulons ce maire de Lyon ou cette maire de Lyon pour la prochaine mandature".