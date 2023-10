Piétonisation de la presqu'île : " les usages étaient déjà piétons"

Yasmine Bouagga, maire écologiste du 1er arrondissement de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono pour évoquer la piétonisation de la Presqu'île.

Depuis le 4 octobre, des rues du bas des Pentes de la Croix-Rousse sont désormais inscrites à la circulation automobile, sauf pour les riverains et les livreurs. "Les retours sont très positifs, d'autant qu'en réalité les usages étaient déjà piétons sur ces axes. Vous voyez bien quand on va dans la rue Puits Gaillot que beaucoup de gens marchent déjà sur la chaussée. Les commerçants, rue Romarin, rue Sainte-Catherine avaient déjà fait des piétonisations événementielles payées par eux-mêmes, notamment pour s'organiser, pour faire sécuriser les sorties festives rue Sainte-Catherine depuis des années. Et donc là en fait on conforte des usages en sécurisant les cheminement piétons et les retours sont très bons", rapporte la maire du 1er arrondissement de Lyon

Un premier pas qui préfigure de la future mise en place d'une zone à trafic limité sur un périmètre qui ira de la place Bellecour à celle des Terreaux et rendra piétonne la Presqu'île. "La zone à trafic limité n'est pas stricto sensu une zone piétonne. Dans une zone piétonne, par exemple, on n'a pas le droit de se stationner, il n'y a pas de stationnement de surface. La zone à trafic limité est on va dire un degré moindre que la zone piétonne et donc sera sur l'ensemble du périmètre", nuance Yasmin Bouagga.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Yasmine Bouagga

Aujourd'hui on accueille Yasmine Bouagga. Vous êtes maire écologiste du premier arrondissement. On vous a invité pour évoquer la piétonisation de la presqu'île et de votre arrondissement. Elle est déjà effective depuis début octobre puisqu'un certain nombre de rues, notamment autour de l'hôtel de ville, sont désormais piétonnes, interdites aux voitures. Quels sont les premiers retours que vous avez ? Des habitants, des commerçants, des livreurs aussi ? Comment se passe cette première expérimentation ?



Alors on est encore en rodage pour le fonctionnement de la borne qui est située rue Puits Gaillot, mais les retours sont très positifs, d'autant qu'en réalité les usages étaient déjà piétons sur ces axes. Vous voyez bien quand on va dans la rue Puits Gaillot que beaucoup de gens marchent déjà sur la chaussée. Les commerçants, rue Romarin, rue Sainte-Catherine avaient déjà fait des piétonisations événementielles payées par eux-mêmes, notamment pour s'organiser, pour faire sécuriser les sorties festives rue Sainte-Catherine depuis des années. Et donc là en fait on conforte des usages en sécurisant les cheminement piétons et les retours sont très bons.



Même des habitants qui peuvent avoir une voiture et qui ne peuvent plus vraiment accéder chez eux ou en tout cas plus difficilement ?



Alors les habitants, les riverains, les personnes qui ont leur domicile ou qui ont un garage, sont des ayant-droit et ont droit d'avoir un badge d'accès. Donc on en a distribué 340 en mairie d'arrondissement sur environ 1000 foyers, ce qui ne nous étonne pas trop parce qu'au niveau de l'arrondissement en général, on a à peu près un foyer sur deux qui est motorisé. Donc voilà, on est sur des ordres de grandeur assez cohérents.



De fait, c'était déjà un arrondissement piéton ?

C'est un arrondissement qui est très favorable à la piétonisation et ce secteur-là en particulier est très piéton dans les usages depuis des années.



Ça va aller plus loin cette piétonisation puisqu'elle va s'étendre. Là on est pour caricaturer un peu le bas des pentes et surtout le secteur de l'hôtel de ville. Demain c'est toute la presqu'île à horizon 2025 qui sera piétonisée avec notamment l'apparition d'une zone de trafic limité à trafic limité dont on parlera tout à l'heure. C'est reproductible donc à grande échelle ce que vous tentez là dans le premier arrondissement sur l'ensemble de la presqu'île ?



Pas exactement puisqu'on ne procède pas exactement de la même manière. La zone à trafic limité n'est pas stricto sensu une zone piétonne. Dans une zone piétonne, par exemple, on n'a pas le droit de se stationner, il n'y a pas de stationnement de surface. Et dans une zone à trafic limité, il y a du stationnement de surface pour les ayant droit, pour les livraisons, etc. Donc la zone à trafic limité est on va dire un degré moindre que la zone piétonne et donc sera sur l'ensemble du périmètre. Mais il y aura d'autres zones piétonnes avec des rues piétonnes par exemple. Dès 2024, la rue Major-Martin, rue du Garret, rue Bas-d'Argent, un certain nombre de rues qui ont déjà des usages piétonnes qu'on va simplement améliorer pour les piétonnes. Un exemple très concret, la rue Major-Martin n'est pas officiellement piétonne mais comme elle n'a pas de trottoirs, enfin des trottoirs qui ne permettent pas de se tenir debout, en pratique on marche sur la chaussée. Donc là on va simplement permettre d'avoir un confort au piéton par un réaménagement. Et on va procéder de cette manière là sur d'autres rues qui seront totalement piétonnes. Et à l'inverse, le secteur sera une zone à trafic limité avec une réglementation.



Qui aura encore le droit de circuler en voiture ?



Dans la zone à trafic limité, ce sont les ayants de droit, riverains, livraisons, les services publics aussi, les taxis. Voilà, on s'assure aussi que les personnes qui ont des besoins spécifiques puissent accéder à la zone. Et c'est vrai que le fait de tester le fonctionnement de la zone piétonne actuellement sur le bas des pentes nous permet de repérer un certain nombre de besoins et les réponses qu'on peut y apporter. Très concrètement, en ce moment, on travaille avec le centre social qui a des journées d'accueil de jour de personnes âges et isolées qui ont besoin d'être véhiculées pour aller à cet accueil de jour. Et elles sont véhiculées par des bénévoles qui n'ont par définition pas le badge d'accès. Donc voilà, on travaille à apporter une réponse pour permettre l'accès de ces personnes.



Qui dit interdiction, dit généralement contrôle ou verbalisation ? Comment ça va se passer pour la ZDL ? Pour l'instant, la métropole part sur l'option des bornes, comme vous avez par exemple rue Puy-Gaillot. Pourquoi ne pas mettre de caméras, par exemple, qui pourraient vidéo verbaliser, faire rentrer peut-être un peu d'argent dans les caisses ? Pourquoi ne pas avoir pris cette option-là ?



Alors actuellement, il y a déjà des caméras qui font déjà de la vidéo verbalisation. Sur le secteur du bas des pentes, par exemple, il y a une borne installée rue Puits Gaillot. Mais la borne rue Sainte-Catherine n'a pas été installée pour des raisons techniques parce qu'il y a des travaux importants et que les réaménagements de circulation de la Place d'Hétéro amèneraient à la déplacer dans quelques années. Donc plutôt que de faire un investissement à perte en quelque sorte, on ne l'a pas mise immédiatement. En revanche, c'est bien indiqué par un panneau de signalisation que l'accès aux voitures est interdit. Et c'est contrôlé par vidéo verbalisation, déjà actuellement. Donc cet outil-là est à l'œuvre sur la presquise.

Donc même si on peut rentrer en voiture, il ne vaut mieux pas y aller ?

C'est interdit, donc il faut respecter le code de la route. C'est également ce qu'on avait mis en place, vous en souvenez peut-être, sur la rue des Capucins, avant de faire le réaménagement en boucle. Oui, c'est un outil qui nous permet d'assurer le respect de la réglementation par les automobilistes et de sécuriser les cheminement piéton.



Dernière question. Presqu'île sans voiture, presqu'île aussi presque sans bus, en tout cas pour une grande partie du premier arrondissement, puisque les voies de bus vont être déviées notamment de la rue de la République. C'est possible ? Ce sera encore possible d'accéder facilement en transport en commun, sachant qu'il n'y aura plus les bus en plein cœur de la presqu'île ?



Alors je vous rattrape tout de suite, ce ne sera pas presqu'île sans bus, on va déplacer, en fait on déplace le hub de l'hôtel de ville vers Cordelier. Donc le hub principal où on fait les connexions entre bus et métro, va se déplacer de l'hôtel de ville à Cordelier, donc c'est 500 m environ. Et des voies de bus spécifiques sur les quais vont être créées qui permettent d'améliorer en fait la dessert en bus, d'améliorer la fiabilité, la fréquence. Et on maintient également les navettes soyeuses, donc cette dessert de proximité, notamment pour les personnes âgées, les parents à poussettes, les personnes qui font leurs courses, etc. La desserte par les navettes, elle est maintenue. Donc toute cette qualité de services publics, de transport, elle est maintenue, elle est même renforcée avec aussi une nouvelle ligne qui va permettre de desservir directement l'hôtel de ville à la Part-Dieu, en passant par les quais de la rive droite. Donc on améliore la desserte en transport en commun. Il n'est vraiment pas du tout question de la dégrader.