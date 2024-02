"Il y a une très bonne dynamique entrepreunariale à Lyon"

En 30 ans, l'association RDI a accompagné 5 000 entreprises, la création de 15 000 emplois, avec un taux de survie de 90% à 3 ans. Aparté avec sa directrice Armelle Martin.

Rhône développement initiative (RDI), association loi 1901, existe depuis 1993Créée par des acteurs de l’économie rhônalpine, la structure offre ses conseils, gratuits, aux entrepreneurs en recherche de financement, les accompagnant dans plusieurs phases du projet de création d’entreprise : de la recherche de financements et durant les étapes clés de la création, de la consolidation et du développement du projet.

En 2023, RDI a accompagné 230 entreprises sur 500 entreprises qui ont frappé à sa porte. Plus de la moitié sont donc financées. Depuis sa création en 1993, RDI accompagné près de 5 000 entreprises (artisans, commerçants, projets agricoles, start-up, entreprises de l'économie sociale et solidaire) -"plutôt avec un statut coopératif, associatif qui du coup répond à un besoin social" -, soit plus de 15 000 emplois.

"On a de plus en plus de jeunes, explique Armelle Martin, la directrice de RDI Auvergne-Rhône-Alpes. Un quart des entrepreneurs que l'on soutient au moins de 30 ans."

Lire aussi : "Les PME s'étouffent sous le poids des normes réglementaires"

Retranscription intégrale de l'entretien

avec Armelle Martin

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Armelle Martin. Bonjour.

Bonjour.

Armelle Martin, vous êtes directrice de RDI, Rhone Développement Initiatives, une association qui intervient auprès d'entrepreneurs, à titre gracieux, au moment de la recherche de financement et qui va suivre l'entreprise durant toutes les étapes de sa création de son développement. RDI existe depuis 1993, donc vous fêtez vos 30 ans. Combien d'entreprises avez-vous accompagné ?

Alors depuis 30 ans, ce sont 5 000 entreprises qui correspondent à 15 000 emplois créés ou consolidés sur notre territoire qui est la métropole de Lyon et le Rhone.

Et l'année dernière, en 2023 ?

Oui, alors nous sommes en général à 230 entreprises financées.

Bon an mal an, c'est ça ?

Effectivement, et nous sommes en stabilité depuis la crise Covid.

Comment vous est venue née l'idée de créer cette association RDI pour accompagner les entreprises ?

Alors nous sommes une association qui agit pour le développement économique durable et local et surtout nous faisons partie de deux réseaux nationaux, le réseau France Active et le réseau Initiative France. Et c'est cette affiliation qui fait que nous sommes présents sur la métropole et le territoire du Rhone plus largement.

Et quand vous avez créé en 1993 RDI, l'idée c'était de dire il n'y a pas assez d'aide, les entrepreneurs sont un peu seuls. C'était ça l'idée ou pas ?

Oui, bien sûr. A l'époque, le taux de chômage était beaucoup plus important. L'objectif, c'était d'aider des porteurs de projet à démarrer dans de bonnes conditions et surtout d'être aidé par un partenaire bancaire dès le démarrage et du coup d'obtenir un prêt bancaire dans de bonnes conditions. Alors au-delà de l'accompagnement et du conseil que nous faisons auprès de tout entrepreneur, on alloue également des solutions financières, des coups de pouce, à la fois du prêt à taux zéro qui permettent de conforter les apports personnels de l'entrepreneur et aussi des quotients sur le prêt bancaire qui vont limiter voire supprimer les quotients personnels demandés par les partenaires.

C'est quand même un atout qui n'est pas des moindres. J'ai toujours entendu dire que pour créer son entreprise en France c'était le parcours du combattant. Info ou intox ?

C'est pas si compliqué que ça; en termes de démarches administratives peut-être. Pour autant, on a la chance d'être sur un territoire où on a un bel écosystème de réseaux d'accompagnement à l'entrepreunariat et grâce au réseau LYVE, notamment sur la métropole de Lyon, on en fait partie, un certain nombre de structures d'accompagnement existent. Et si un porteur de projet souhaite entreprendre, évidemment je ne peux que lui conseiller d'aller rencontrer un de ses partenaires et nous, bien sûr, nous sommes dans la boucle et nous allons l'accompagner au bon moment dès qu'il va démarrer et dès qu'il aura des besoins financiers.

Je souhaite créer mon entreprise. Je viens vers vous. Comment ça se passe concrètement ? Je toque à votre porte. Comment ça se passe concrètement ?

Tout simplement, nous allons vous demander où vous en êtes aujourd'hui, à savoir si vous avez déjà réfléchi à vos statuts juridiques avec qui vous allez vous associer, où vous allez vous implanter et quel est votre business plan, votre prévisionnel. Et à partir de là, si tout ça est déjà élaboré, nous, on va venir le challenger et voir si effectivement on pense que ça semble réaliste. Et si oui, alors on présentera votre projet devant un comité d'engagement qui validera le dossier et les solutions financières.

C'est une sorte de booster pour le futur entrepreneur ?

C'est ça, c'est l'idée, en tout cas, de donner un coup de pouce financier, mais pas que, parce qu'on est aussi dans l'accompagnement et on a également des parrains, marraines qui vont accompagner des jeunes entrepreneurs qui vont démarrer pour la première fois un projet et qui vont être soutenus durant la première année d'activité.

De quels secteurs viennent les entreprises que vous accompagnez ?

On a la chance d'accompagner tout type de porteurs de projet en création, en développement et quel que soit le statut juridique. Aujourd'hui, ce sont aussi bien des artisans, des commerçants, des projets agricoles, des start-up et aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc plutôt avec un statut coopératif, associatif qui du coup vont répondre plutôt à un besoin social.

On parle aujourd'hui, nous, d'entrepreneurs engagés, parce qu'on souhaite en tout cas accompagner davantage ces entrepreneurs qui ont un impact social, environnemental et qui seront engagés sur le territoire pour une économie de proximité.

Combien d'entreprises candidatent par rapport au nombre de dossiers finalement limités, car vous ne pouvez pas aider tout le monde ?

C'est cela, alors beaucoup sont accueillis et beaucoup sont réorientés également. Donc ce sont un peu plus de 500 entreprises qui viennent taper à notre porte et au final 230 entreprises. Donc plutôt la moitié, qui seront financées.

Cela fait 30 ans que vous êtes dans ce métier d'accompagnement des entreprises. Comment aujourd'hui vous verriez la dynamique entrepreunariale lyonnaise ?

Alors il y a une très bonne dynamique entrepreunariale. Aujourd'hui, toute personne peut entreprendre, quel que soit son âge, sa situation. On a de plus en plus de jeunes, un quart des entrepreneurs que l'on soutient au moins de 30 ans. Ce sont beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, et surtout avec du sens et répondent à des besoins sociaux environnementaux. Donc c'est pour ça qu'on se positionne aussi sur ce champ là, pour les accompagner au mieux, à la fois en termes de financement, parce qu'on a aussi la chance de collecter de l'épargne solidaire, et donc à travers la finance solidaire on peut aider des projets en faisant du prêt à l'entreprise et c'est une offre d'investissement qu'on propose pour aller plus loin, pour passer des capes et même transformer la société qui sera demain on l'espère un peu plus juste et solidaire.

La transformation de la société donc des métiers qui donnent du sens à ce qu'on fait. Merci Armelle Martin. A très bientôt, merci, au revoir.