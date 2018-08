Villeurbanne : face à la BAC, il tente d'abandonner ses larcins

Un homme de 27 ans a été interpellé par la BAC hier matin à Villeurbanne. Plusieurs objets volés ont été retrouvés dans sa voiture. L’homme était déjà connu des services de police.

Les faits se sont déroulés jeudi aux alentours de 10h50 rue des deux Frères, à Villeurbanne. Alors qu’un automobiliste conduisait dans son véhicule Ford, une patrouille de la Brigade Anti Criminalité (BAC) s’est présentée à lui pour le contrôler. L’homme, âgé de 27 ans, a d’abord refusé d’obtempérer aux ordres de la police et a tenté d’abandonner son véhicule. Il a tout de suite été intercepté. Les policiers de la BAC ont retrouvé plusieurs objets volés dans sa voiture : deux téléviseurs, un ordinateur portable, un smartphone et divers outillages, a précisé la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Le conducteur n’a pas pu donner l’origine des différents objets. Il assure les avoir trouvés dans une déchetterie de Neuville-Sur-Saône. L’enquête a révélé que le smartphone avait été volé à Puteaux (92) le 7 mars dernier et l’ordinateur portable entre le 6 et le 8 mars dernier lors d’un vol par effraction à Villeurbanne.

L'individu cumulait six antécédents judiciaires et conduisait sans permis de conduire. Il a été présenté au parquet aujourd’hui.