Sans permis, la mamie contrôlée à 162 km/h entre Lyon et Valence

Privée de son permis depuis 10 ans, une femme de 75 ans a été contrôlée à 162 km/h sur l'autoroute A7 entre Valence et Lyon.

Mercredi 2 janvier, les gendarmes de l'escadron de sécurité de la Drome remarquent une Porsche 944 qui roule à vive allure sur l'A7. Le véhicule est contrôlé à 162 km/h à hauteur de Pont-de-l'Isère, selon nos confrères de France Bleu. La conductrice, une dame de 75 ans, s'arrête, mais ne peut fournir de permis, puisqu'il lui a été retiré en 2008. Elle avoue s'être inscrite dans une auto-école, mais n'a jamais terminé sa formation.

Les gendarmes poursuivent leur investigation et découvrent qu'elle possède trois voitures, la Porsche, une Smart et une BMW, qui cumulent plus de 80 infractions. Les véhicules ne sont cependant pas à son nom. Les gendarmes souhaitent désormais savoir si elle était au volant lorsqu'ils ont été repérés à l'occasion d'excès de vitesse ou feux rouges grillés.