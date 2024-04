Deux hommes ayant agressé plusieurs personnes à Lyon ont été condamnés à de la prison avec sursis.

Deux Tunisiens âgés de 18 et 20 ans ont été condamnés à 10 et 4 mois de prison avec sursis pour avoir agressé gratuitement plusieurs personnes en Presqu'île de Lyon, rapporte Le Progrès. Vendredi 12 avril, ivres, ils avaient agressé une dizaine de personnes du quai Perrache au quai Gailleton, brandissant des bouteilles de bière et des bombes de gaz lacrymogène.

Un jeune bousculé, un couple gazé, un cycliste poussé, des hommes attablés à un restaurant frappés et d'autres clients gazés... le périple des deux individus s'était achevé par une bagarre générale quai Gailleton.

