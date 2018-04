Rhône : un homme agressé par ses quatre maîtresses

Un jeune homme de 27 ans a été agressé à son domicile de Sathonay-Camp par ses quatre maîtresses qui venaient visiblement de découvrir l’emploi du temps chargé de leur amant.

Enchaînant les conquêtes, un jeune homme de 27 ans s’est fait prendre à son propre jeu à Sathonay-Camp, rapporte Le Progrès. Coureur de jupons, il fréquentait quatre maîtresses en même temps. Problème, ces dernières ont découvert le pot aux roses et se sont liguées contre leur amant partagé. Ensemble, elles se sont rendues à son domicile et l’ont menacé et frappé. Le jeune homme a tout de même dû être conduit à l’hôpital et a reçu 4 jours d’ITT.