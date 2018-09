Rhône : essayant de protéger un fugitif, ils caillassent la police

Quatre hommes ont été arrêtés la semaine passée alors qu'ils essayaient d'échapper à un contrôle de police en jetant des projectiles sur le véhicule des forces de l'ordre. Ces derniers cherchaient à arrêter un des fuyards, qui faisait l'objet d'une fiche de recherche pour vol par effraction.

Un Brondillant âgé de 35 ans (53 antécédents judiciaires) et deux autres hommes de 28 et 27 ans (respectivement 9 et 13 antécédents judiciaires) ont été arrêtés le 6 septembre dernier entre 17h20 et 17h35, square Laurent Bonnevay à Bron. Au volant de son véhicule, l'homme de 28 ans avait refusé d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter d'un équipage de police. Ce dernier voulait le contrôler, car il transportait le Brondillant de 35 ans qui faisait l'objet d'une fiche de recherche émanant de la gendarmerie de Bourg-d'Oisans (38) pour un vol par effraction. Lors du suivi du véhicule, plusieurs individus dont le Brondillant de 27 ans et un autre de 18 ans, avaient jeté des projectiles sur le véhicule de police. Les hommes de 35 ans et 28 ans ont reconnu les faits. Le Brondillant de 27 ans était mis hors de cause et laissé libre.

Trois auteurs ont été présentés au parquet ce samedi. Le Brondillant de 18 ans a été laissé libre en attente de comparution ce lundi. Les Brondillants de 35 ans et 28 ans étaient écroués en attente de comparution aujourd'hui pour “Refus d'obtempérer et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique”.