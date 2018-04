Rhône : deux personnes arrêtées avec 17 000€ de tabac 

Deux personnes ont été arrêtées à Écully ce mardi alors qu’ils transportaient plus de 17 000€ de tabac et cigarettes. L’une d’elles a déclaré qu’il s’agissait de la “consommation de sa famille”.

Une femme de 50 ans vivant à Givors et un Lyonnais de 52 ans ont été interpellés à 1h30 ce mardi rue Jean-Marie Vianey à Écully, par un équipage du groupe de sécurité de proximité local. Ils circulaient avec un véhicule dans lequel les policiers ont découvert un carton contenant 300 pots de tabac de 170g, 2 de 550g et 5 cartouches de cigarettes provenant du Luxembourg. La valeur totale à la revente de cette saisie serait de 17 888 euros pour une valeur d’achat au Luxembourg de 5 400 euros. La mise en cause a reconnu avoir acheté le tabac à un tiers à METZ (57) pour la consommation de sa famille, tandis que l’homme a déclaré ignorer la présence du produit dans le véhicule. Tous deux feront l’objet d’une convocation par un officier de police judiciaire (COPJ) le 6 juillet prochain pour “importation et contrebande de tabac”.