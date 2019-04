Région : après 26 ans, Jean-Claude Romand va sortir de prison

Après 26 ans de prison, Jean-Claude Romand, condamné à perpétuité pour le meurtre de cinq membres de sa famille en 2003, va sortir de prison.

Jean-Claude Romand, a obtenu sa libération conditionnelle ce jeudi 25 avril, rapporte l'AFP. Celui qui a été condamné à la perpétuité en 1996 pour avoir tué en 1993 cinq membres de sa famille était en prison depuis 26 ans. Sa peine à perpétuité était assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Les juges avaient refusé à plusieurs reprises sa libération depuis 2015.

“En dépit de son parcours d’exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas, en l’état, d’assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné”, avait déclaré la procureure de la République de Châteauroux, Stéphanie Aouine lors du dernier rejet. Jean-Claude Romand est âgé de 64 ans. Son histoire avait été racontée dans le film L'Adversaire avec Daniel Auteuil. Pendant plusieurs années, il a menti à sa famille et ses proches expliquant travailler pour l'OMS alors qu'il passait ses journées dans sa voiture ou à la bibliothèque. Pour vivre, il arnaquait ses proches en utilisant leur argent pour de faux placements en Suisse. Une escroquerie qui était sur le point de s'écrouler quand il a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents le 9 janvier 1993.