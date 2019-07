Près de Lyon : plus de 2 kg de cannabis retrouvés dans un bar clandestin

Lors d'un contrôle d'un bar clandestin, les policiers ont saisi plus de 2kg de cannabis la semaine passée à Vénissieux.

Un trentenaire habitant à Vénissieux (1 antécédent judiciaire) et un autre de 18 ans (7 antécédents) ont été interpellés dans le cadre d’une opération de contrôle menée dans un bar clandestin de l'avenue Jean Jaures. Le plus jeune était contrôlé en possession d’un sac contenant 1,728 kg de résine de cannabis conditionnés dans des sachets. Un second sac était découvert dans une autre salle, il contenait 900 g d’herbe de cannabis ainsi qu’une feuille de boucher et un couteau avec des traces de cannabis. Le trentenaire a nié s’adonner à un trafic. Le plus jeune a reconnu vendre des stupéfiants, mais pour le compte d’une personne dont il taisait le nom. Ils vont être présentés au parquet ce lundi en comparution immédiate.