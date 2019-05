Près de Lyon : 20kg de cannabis découverts dans un camion de vin

Ils pensaient contrôler un camion transportant du vin entre l'Espagne et les Pays-Bas, mais les douaniers de Chalon-sur-Saône ont découvert 20,142 kg de cannabis cachés dans la structure du véhicule ce mercredi 8 mai.

Ce mercredi 8 mai, les agents de la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône en mission sur l’A6 ont arrêté un camion frigorifique immatriculé aux Pays-Bas sur l’aire de repos de Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire). Selon ses justificatifs, le chauffeur était censé transporter 26 palettes de vin entre l’Espagne et les Pays-Bas. Mais au moment de redescendre de la semi-remorque, les douaniers constatent une anomalie au niveau du seuil de chargement métallique qui visiblement n’était pas solidaire de l'arrière de la semi-remorque.

Très vite les forces de l'ordre suspectent la présence d’une cache aménagée dans le plancher. Ils démontent alors le seuil métallique et découvrent alors la présence de deux blocs en bois peints en noirs et comportant une poignée dans lesquels se trouvent deux tiroirs en inox qui contiennent des sachets remplis d’herbe de cannabis, pour un poids total de 20,142 kg. Le chauffeur a été remis à la brigade de recherche de Chalon-sur-Saône et passera en comparution immédiate lundi prochain.