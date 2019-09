Lyon : une femme âgée arnaquée par un faux commissaire de police

La vieille dame a été arnaquée par un faux commissaire de police au téléphone le week-end dernier à Lyon. Une escroquerie de plus en plus utilisée à Lyon.

Une Lyonnaise de 71 ans a été arnaquée par un faux commissaire de police ce samedi matin rapporte Le Progrès. La victime, vivant dans le 3e arrondissement, aurait reçu un coup de téléphone d'un homme prétendant travailler dans le commissariat du 6e arrondissement. Il lui aurait alors déclaré qu'elle était victime d’une arnaque à la carte bancaire et qu'il fallait qu'elle communique ses données bancaires et son numéro de téléphone pour pouvoir confondre les escrocs. Inquiète, la vieille dame a fournit ces informations avant de se rendre compte de la supercherie et d’appeler le 17. C'est là qu'un vrai policier lui a expliqué qu'elle venait d'être escroquée, explique le quotidien. Le soir même, le faux policier a rappelé. La Lyonnaise lui a alors répondu “Vous êtes autant policier que moi”, puis lui a raccroché au nez.