Lyon : recalé en boîte de nuit, il revient avec une arme semi-automatique

Un homme de 33 ans a été recalé devant une boîte de nuit du 6e arrondissement de Lyon ce vendredi. Il est revenu quelques instants plus tard avec un pistolet semi-automatique.

Le 17 mai dernier, vers 3h20 du matin, un homme a été recalé à l'entrée d'une boîte de nuit située au Brotteaux place Jules Ferry. Frustré par ce refus, il est revenu quelques instants plus tard muni d'une arme de poing semi-automatique de calibre 7,65 chargée et la montrait au videur. L’arme était dissimulée dans son pantalon. Interpellé et placé en garde à vue, il a reconnu les faits. L'arme a été placée sous scellés. Il a déclaré l'avoir trouvée. Le suspect, âgé de 33 ans, n'était pas connu des services de police. Il a été présenté au parquet samedi et laissé libre. Il fera l'objet d'une composition pénale pour “port d’arme prohibée et menace de mort”.