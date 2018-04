Tabassé à Lyon en novembre 2016 pour avoir voulu secourir un couple agressé parce qu’il s’embrassait, Marin va être reçu par le pape François le 11 avril prochain au Vatican lors d’une audience privée.

Le jeune Marin va être reçu par le pape François en audience privée le mercredi 11 avril prochain, selon le journal Le Progrès. Il devrait être accompagné de sa mère et du cardinal Barbarin. Le jeune homme qui avait été tabassé à Lyon en novembre 2016 après avoir voulu aider un couple agressé parce qu’ils s’embrassaient. Transporté à l’hôpital dans un état très grave, il suit depuis un an une rééducation et a donné des nouvelles rassurantes récemment sur sa page Facebook. Sa famille s’exprimera sur cette entrevue avec le Pape après qu’elle ait eu lieu selon le quotidien. Côté judiciaire, le procès de son agresseur aura lieu du 2 au 4 mai prochain à huis clos.