Lyon : le prêtre pédophile Bernard Preynat renvoyé de l’état clérical

Dans un communiqué ce jeudi 4 juillet le Tribunal ecclésiastique en charge du procès pénal de l’abbé Bernard Preynat a annoncé avoir renvoyé le prêtre pédophile de son état clérical.

“L'abbé Bernard Preynat a été reconnu coupable d’avoir posé des actes délictuels à caractère sexuel sur des mineurs de moins de 16 ans”, a annoncé Tribunal ecclésiastique ce jeudi dans un communiqué.

Le verdict a été rendu ce jeudi. “Au regard des faits et de leur récurrence, du grand nombre de victimes, du fait que l’abbé Bernard Preynat a abusé de l’autorité que lui conférait sa position au sein du groupe scout qu’il avait fondé et qu’il dirigeait depuis sa création, assumant la double responsabilité de chef et d’aumônier, le tribunal a décidé de lui appliquer la peine maximale prévue par le droit de l’Église dans un tel cas à savoir le renvoi de l’état clérical”, a déclaré le tribunal.

Bernard Preynat peut s’il le souhaite faire appel de cette décision devant le Tribunal de la Congrégation pour la doctrine de la foi dans le délai d’un mois à partir de la notification de la sentence. En attendant que le jugement soit définitif, le Tribunal maintient les mesures prises contre le prêtre pédophile.

“La culpabilité de l’abbé Bernard Preynat étant désormais reconnue par ce tribunal, ce dernier pourra désormais se consacrer plus entièrement à l’étude de chacune des demandes de réparation financières des victimes”, ont conclu les juges ecclésiastiques.