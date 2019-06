Lyon : la vente du smartphone sur Le Bon Coin se termine en guet-apens

Une jeune femme a été prise dans un guet-apens après avoir mis en vente son téléphone portable sur Le Bon Coin. Arrivée au rendez-vous fixé avec un acheteur, elle a été agressée pour trois individus.

Ce mercredi, un Lyonnais de 18 ans (2 antécédents judiciaires) a été interpellé. Le 9 février dernier, dans le quartier de Saxe-Gambetta, une habitante de Villeurbanne était victime d’un vol avec violences de son téléphone portable (5 jours d'ITT). Après avoir passé une annonce sur Le Bon Coin pour vendre son smartphone, un acheteur s'était manifesté et lui avait donné rendez-vous dans le quartier. Suite à un différend sur le prix de vente, la victime était frappée par trois individus qui tentaient de lui arracher son sac à main puis lui dérobaient le téléphone portable. Le jeune Lyonnais était présent au moment des faits et avait passé le coup de téléphone pour fixer le rendez-vous. Il a reconnu les faits et a indiqué avoir agi sous la pression d’inconnus habitant à Vénissieux. Il a été laissé libre et sera convoqué par officier de police judiciaire le 17 mars 2020.