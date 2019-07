Lyon : il frappe son ex-femme enceinte de six mois

Un homme de 29 ans a été arrêté la semaine passée pour avoir frappé son ex-compagne enceinte de six mois.

Le jeudi 18 juillet dernier, un Vénissian de 29 ans au casier judiciaire bien chargé (35 antécédents) a été arrêté à Bron. La veille, il s'était introduit au domicile de son ex-compagne, enceinte de 6 mois, l’a violentait en l’insultant et en la menaçant. Il en profitait pour lui dérober son téléphone portable et les clefs de son appartement. Placé en garde à vue, il a nié les faits. Il a été présenté au parquet vendredi dernier et condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont six avec sursis et a été écroué. Son ex-compagne a reçu 3 jours d’ITT.