Lyon : deux SDF arrêtés pour une tentative de cambriolage

Deux hommes de 24 et 35 ans sans papiers ont été arrêtés pour avoir essayé de cambrioler un magasin de loisir et le multimédia et l’électroménager.

Deux SDF se disant âgés de 24 ans (1 antécédent judiciaire) et de 35 ans (1 antécédent judiciaire) ont été interpellés ce samedi à 7h42, rue des Cordeliers dans le 2e arrondissement de Lyon par un équipage de la Bac. Ils tentaient de forcer, avec des outils, la porte d’une enseigne implantée sur le secteur, spécialisée dans le loisir et le multimédia et l’électroménager. Ils se trouvaient également en situation irrégulière sur le territoire national. Ils ont partiellement reconnu les faits et feront l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire le 8 avril prochain pour “tentative de vol par effraction”. Ils ont été conduits au centre de rétention administrative de Nîmes (30).