Lyon : à cause du bruit, ils découvrent des enfants délaissés et sales

Des policiers appelés pour tapages à Saint-Foy-Lès-Lyon, ont découvert des enfants dans un logement insalubre.

Samedi 12 janvier, vers 11h45, les policiers sont appelés pour tapages à Sainte-Foy-Lès-Lyon. Ils vont découvrir 4 enfants âgés de 1 an et demi, 5, 7 et 11 ans dans un logement insalubre. Le père était parti depuis 6h, laissant ses enfants seuls. Ces derniers étaient sales, et portaient des traces de coups qu'ils se seraient infligés entre eux. Ils ont été immédiatement placés à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille. Le père âgé de 39 ans a reconnu les faits de délaissement de mineur. Il sera convoqué en octobre.