Lyon 7e : un homme arrêté pour avoir battu sa femme et volé ses papiers

L'homme de 29 ans a battu à coups de pied et de poing sa femme, lui a dérobé ses papiers d’identité et extorqué 400 euros.

Un homme de 29 ans bien connu des services de police (7 antécédents judiciaires) a été interpellé à son domicile ce mardi boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement de Lyon. Le 20 avril dernier, il avait battu sa femme à coups de pied et de poing (10 jours d’ITT). Interrogée, cette dernière indiquait être régulièrement victime de violences de sa part et précisait qu’il lui avait dérobé ses papiers d’identité et extorqué 400 euros. Le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce jeudi pour “violences volontaires aggravées, extorsion de fonds et vol”.