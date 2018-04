Lyon 3e : il cambriole une association pour personnes handicapées

Un homme SDF de 23 ans a été arrêté pour avoir communiqué un local associatif pour personnes handicapées dans le 3e arrondissement.

Un homme de 23 ans sans domicile fixe a été interpellé ce mardi à 3h10 rue de Créqui dans le 3e arrondissement par un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale. Il avait tenté de pénétrer par effraction dans un local associatif pour personnes handicapées, rue Voltaire (Lyon 3e). Les enquêteurs effectuaient un rapprochement avec deux cambriolages commis, l’un, dans ce même local la nuit du 28 au 29 mars et un second, dans une crèche rue Tronchet (Lyon 6e). Le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce mercredi pour « vols et tentative de vol par effraction ».