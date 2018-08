Leur fille est blessée par une barrière, la Métropole de Lyon condamnée

La Métropole de Lyon vient d'être condamnée à verser 3 500 euros à la famille d'une jeune fille blessée par la chute d'une barrière.

Février 2014, quartier Confluence, une barrière tombe sur une fillette de 8 ans. Son pied gauche présente une double fracture et la jeune fille est immobilisée pendant six semaines pour laisser le temps à l'os de se reconstruire. Les parents ont porté plainte contre la Métropole de Lyon. Cette dernière vient d'être condamnée à verser 3 500 euros à la famille, ainsi que de rembourser 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Pour le tribunal administratif, la Métropole n'a pas été en mesure de prouver que le mobilier urbain et la fixation des barrières avaient bien été vérifiés régulièrement.