Ils refusent de payer leur VTC en liquide, le chauffeur sort un couteau

Dans la nuit de samedi à vendredi, des jeunes ont refusé de payer un chauffeur de VTC en liquide, il aurait poignardé l'un d'eux à la cuisse.

L'affaire est dévoilée par nos confrères du Progrès. Dans la nuit de vendredi à samedi. Des jeunes en état d'ivresse décident de commander un VTC via Uber. Un chauffeur arrive et leur propose de monter dans sa voiture. Il affirme qu'il travaille pour Heetch et qu'un client vient d'annuler sa source, selon le Progrès qui rapporte le témoigne de l'un des jeunes. L'homme demande alors le paiement de la course en espèce, réclamant 10 euros, puis 35. Les jeunes refusent, répondant qu'ils ont déjà payé via Uber. Selon leur témoignage, le chauffeur sort alors un couteau et poignarde l'un d'eux à la cuisse. Arrêté, le chauffeur a été placé en garde à vue et nie les faits.