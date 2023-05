Jugé en appel un an après sa condamnation à trois ans de prison ferme pour violences, l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais Tony Vairelles a vu la même peine être requise à son égard devant la cour d’appel de Nancy.

De retour devant la justice depuis le mardi 2 mai, dans le cadre d’une procédure d’appel, l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais et international français Tony Vairelles pourrait écoper de la même peine qu’en première instance. Jeudi 4 mai, le substitut du procureur général de la cour d'appel de Nancy, Bernard Marchal, a requis les mêmes peines pour tous les protagonistes du dossier.

À savoir, cinq ans de prison dont trois années fermes pour l’ancien footballeur professionnel passé par l’Ol de 1999 à 2003, trois ans ferme également contre son frère Fabrice et 6 mois ferme pour les deux autres, Giovan et Jimmy. Pour mémoire, Tony Vairelles et ses frères sont accusés d’avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles d’une discothèque d’Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) un soir de 2011. Également condamnés en première instance, les trois vigiles ont vu les mêmes peines de trois à quatre mois d’emprisonnement avec sursis être requises à leur encontre, rapporte l’AFP.

La décision de la cour d’appel devrait être connue le 6 juillet, le jugement ayant été mis en délibéré.