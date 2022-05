L’ancien international français et attaquant de l’Olympique Lyonnais, Tony Vairelles, a été condamné ce lundi à cinq ans de prison, dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy pour des violences avec arme commises il y a dix ans dans une boîte de nuit.

Plus de dix ans après la soirée qui avait vu Tony Vairelles et ses trois frères ouvrir le feu et blesser trois vigiles d’une discothèque d’Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), le tribunal de Nancy a rendu son verdict ce lundi 16 mai. L’ancien attaquant de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais, où il était passé de 1999 à 2003, a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour violences avec arme.

Dans cette affaire, l’ancien footballeur professionnel encourait jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende, tout comme ses frères Fabrice, Jimmy et Giovan. Lors du procès, le procureur de la République, François Pérain, avait requis trois ans de prison ferme à l'encontre de Tony Vairelles, trois ans aussi contre son frère Fabrice et 6 mois ferme pour Giovan et Jimmy.

Les videurs agressés également condamnés

Les conseils des Vairelles avaient plaidé la nullité de la procédure, arguant de la lenteur de l'enquête qui a vu se succéder quatre juges d'instruction en dix ans, une demande rejetée par le tribunal. Des peines plus lourdes que celles requises ont finalement été prononcées contre les accusés, Fabrice Vairelles écopant de 5 années de prison, dont 2 avec sursis et ses frères de 6 mois ferme.

Les trois vigiles impliqués dans cet incident ont quant à eux été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Trois mois pour l'un et quatre mois pour les deux autres ont été prononcés. Ils étaient poursuivis pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence "une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque", précise l’AFP.

Retiré des terrains depuis 2013, Tony Vairelles, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait disputé 93 matches et marqué 21 buts sous le maillot de Lyon, avant de passer par Bordeaux, Bastia, Lens ou encore Rennes. Appelés en équipe de France à huit reprises, de 1998 à 2000, il avait inscrit 1 but avec les Bleus.