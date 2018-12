Affaire d'escroquerie : Nabil Fekir (OL) “est victime”, selon son avocat

Interrogé mardi dans une affaire d’escroquerie, Nabil Fékir, via son avocat, a fait savoir qu’il était lui aussi “victime” et qu’il allait déposer une plainte “dans les prochains jours”.

Entendu ce mardi dans le cadre d'une affaire d'escroquerie par des enquêteurs grenoblois, Nabil Fekir serait “victime et déposera plainte dans les prochains jours”, a assuré Me Antoine Lordon, son avocat. Dans un communiqué ce dernier a expliqué qu’un des comptes bancaires du joueur de l'OL “a été utilisé à son insu à deux reprises, en 2015, pour faire transiter des sommes qui proviendraient d’une escroquerie qui aurait été commise par un vaste réseau”. Ce dernier a déclaré par ailleurs que le capitaine de l'Olympique lyonnais “a pleinement coopéré avec les services d’enquête et son audition a permis de constater qu’il n’avait aucun lien avec les mis en cause, que l’accès à son compte bancaire avait été obtenu frauduleusement et que les mouvements de fonds suspects avaient été réalisés à son insu”.

Comme nous l'écrivions hier, l'affaire a été déclenchée par une plainte qui aurait été déposée dans une affaire qui impliquerait plusieurs personnes au préjudice de personnes âgées. Dans ce dossier des démarcheurs auraient prélevé de l'argent sur des comptes avant de la faire transiter via celui de Nabil Fekir. Cela représenterait quelques dizaines de milliers d'euros, selon le Dauphiné libéré qui a révélé cette histoire. La justice tente désormais de savoir si le joueur de l'équipe de France était au courant ou s’il avait remarqué ces mouvements bancaires.