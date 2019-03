Affaire Barbarin : le parquet de Lyon aussi fait appel

Le cardinal Philippe Barbarin et ses avocats, au tribunal de grande instance de Lyon, le 7 janvier 2019 © Jeff Pachoud / AFP

Après Philippe Barbarin lui-même, le parquet a également fait appel de la condamnation de l'archevêque de Lyon. Un acte qui doit permettre au parquet d'être présent à l'audience d'appel.

Le parquet de Lyon sera présent à l'audience en appel de Philippe Barbarin. Condamné à six mois de prison avec sursis le 7 mars pour pour ne pas avoir dénoncé à la justice les faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis par le père Preynat (lire ici), l'archevêque de Lyon a fait appel du verdict, comme nous l'écrivions jeudi (lire ici). Le parquet, qui avait classé l'enquête préliminaire à l'été 2016 et requis aucune condamnation lors du procès de janvier, a suivi, et également déposé un appel dans la foulée.

"Guerre d'usure"

"Un appel incident", comme on dit dans le jargon, qui fait suite à l'appel principal du prévenu. "Nous le faisons systématiquement lorsqu'un prévenu fait appel, pour permettre à la cour de juger l'affaire dans sa globalité, avec l'avis du parquet général", a expliqué un procureur adjoint à Lyon Capitale. Sans cet appel incident, le parquet n'aurait pas été présent à l'audience d'appel. "On peut le voir comme un détail de procédure, mais c'est aussi une nouvelle étape dans la guerre d'usure financière et psychologique qui nous ruine", a réagi Pierre-Emmanuel Germain-Thill, porte-parole de l'association de victime La Parole libérée, joint par Lyon Capitale.

Le délai d'audiencement du procès en appel reste inconnu à ce jour. De son côté cardinal Barbarin doit être reçu ce lundi à Rome par le pape, à qui il a remis sa démission (lire ici)