A Lyon, un automobiliste percute frontalement un cycliste et s'enfuit

Mardi 11 avril, un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé à Lyon après avoir percuté violemment un cycliste et pris la fuite.

Lundi 10 avril, une cycliste circulant sur une bande cyclable a été violemment percuté de face par un automobiliste effectuant un dépassement au volant d'une Renault Clio, rapporte Lyon Mag. Les faits se sont produits rue de l'Epargne dans le 7e arrondissement de Lyon aux abords du parc Blandan.

Le conducteur devant le tribunal ce jeudi

Le conducteur du véhicule se serait arrêté quelques instants avant de prendre la fuite, la cycliste de 36 ans a quant à elle été prise en charge par le SAMU et les pompiers, et transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot. Ce mercredi, ses jours ne sont plus en danger.

Selon les informations du Progrès, l'enquête ouverte a permis d'interpellé le conducteur, un homme âgé de 23 ans qui a été placé en garde à vue ce mardi 11 avril. Il devrait être déféré devant le tribunal ce jeudi, les résultats des dépistages de stupéfiants et d'alcool ne sont pas encore connus.

Pour mémoire, mercredi 5 avril en soirée, un cycliste, livreur Deliveroo, a perdu la vie dans un accident de la route sur le quai Jean-Moulin à Lyon. La CGT livraison deux roues a réagi, pointant notamment du doigt les cadences imposées aux livreurs.

