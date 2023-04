À Lyon, l’exposition Toutankhamon va prolonger son aventure 

D’abord prévu jusqu’au 24 avril, l’exposition Toutankhamon qui propose de se plonger au cœur de l’Égypte va continuer jusqu’au 13 août 2023 à la Sucrière.

Forte de son succès avec plus de 180 000 visiteurs et après plus de sept mois d’exposition à Lyon, l’exposition Toutankhamon joue les prolongations. Normalement prévue à la fin du mois d’avril, la date de clôture est repoussée de quasiment 4 mois, pour le dimanche 13 août 2023.

Cette exploration pharaonique retrace l’une des plus grandes explorations archéologiques de l’Histoire menée par Howard Carter, permettant la découverte du tombeau d’un jeune pharaon.

Réservation recommandée

Toujours fermée le lundi, l’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10 heures à 17 heures et le week-end de 10 heures à 19 heures. Sur le site de l’expérience virtuelle, il y est précisé l’importance de faire une réservation à l'avance, notamment pour les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires.

Lire aussi : Lyon : l'exposition Toutankhamon a accueilli 100 000 visiteurs