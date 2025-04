Rhône : 94 interpellations aux frontières suisses et italiennes lors d'une opération d'ampleur

Les forces de l'ordre ont effectué 94 interpellation lors d'une vaste opération de contrôle aux frontières suisses et italiennes dans la région.

Lundi 31 mars, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio a ordonné la mise en place d'une opération coordonnée de lutte contre l'immigration irrégulière et de surveillance des frontières avec la Suisse et l'Italie. Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan zonal de surveillance aux frontières élaboré à la demande du ministre de l'Intérieur, 115 points de contrôles, dont 41 gares ferroviaires ont été ciblés. Les autorités ont particulièrement contrôlé les véhicules de chantiers, transports en commun et bus internationaux.

Au total, 94 individus ont été interpellés, dont 77 étrangers en situation irrégulière indiquent les services de l'État qui ont procédé au placement en rétention administrative de 66 personnes. 11 autres ont été placées en garde à vue. "Les nombreuses opérations de contrôle sur les principaux axes de circulation aux frontières de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont entraîné, sur les deux premiers mois de l’année 2025, une augmentation de 106 % des interpellations d’étrangers en situation irrégulière, soit 1271 individus", concluent les services de l'État.