Éducation : Mon enfant se fait manipuler, comment l’aider ?

Les enfants et adolescents n’échappent pas à la manipulation. Elle commence bien souvent au sein de la famille, se retrouve dans la cour de l’école pour se poursuivre tout au long de la scolarité. Comment protéger son enfant, ou son adolescent, des manipulations diverses et variées ? Dès lors qu’il se retrouve sous le joug d’un manipulateur, comment l’aider ?

Parfois, la manipulation s’exerce sans mauvaise intention. Celui qui tire les ficelles peut le faire par mimétisme ou parce qu’il manque de confiance en lui. Il n’ose pas dire franchement les choses et préfère prendre des chemins détournés de peur d’abîmer le lien. Les parents exercent parfois une manipulation bienveillante à l’égard de leur enfant, ce qui s’avère bien utile lorsqu’il est en pleine période d’opposition. Pour éviter de rentrer dans un conflit contreproductif, ils le mettent face à un choix limité, comme : “Tu préfères prendre ta douche avant ou après le dîner ?” afin de l’amener à obéir, en douceur. Cependant, bien souvent, derrière la manipulation, on retrouve un abus de pouvoir, voire de la malveillance.

Les différents visages de la manipulation

Toutes les manipulations ne se valent pas, et ne font pas les mêmes dégâts. Tout dépend de la forme qu’elles revêtent, et de l’intention, consciente ou non, qu’il y a derrière. Christophe Carré, médiateur professionnel spécialisé en gestion de crise et résolution de conflits et auteur d’ouvrages sur la question* explique : “L’enfant peut manipuler par ignorance ou maladresse, car il reproduit ce que font ses parents ou ses copains. Il existe aussi la manipulation intéressée, celle qui vise à servir en priorité les intérêts personnels de l’enfant qui l’utilise sans se préoccuper des besoins de l’autre. Quant à la manipulation perverse, qui est la plus destructrice et que l’on retrouve dans les situations d’intimidation et de harcèlement, l’enfant victime est accaparé, soumis, dénigré puis admiré, isolé de son environnement, de ses amis… Cette destruction de l’autre procure une jouissance particulière à l’enfant qui use de la manipulation perverse.”

L’enfant manipulable

Les enfants particulièrement sensibles, timides, soumis sont plus généralement les cibles des manipulateurs. Ils manquent de confiance en eux et sont prêts à beaucoup de choses pour éviter les conflits et se faire accepter des autres. D’ailleurs, bien souvent, le jeune n’a pas vraiment conscience qu’il se fait manipuler. “L’enfant perçoit que quelque chose ne va pas, qu’on le prend pour une bonne poire, qu’on utilise ses points faibles et que les choses se répètent, mais sans être capable de prendre de la distance et de réfléchir aux stratagèmes dont il est victime et à ses propres attitudes et comportements qui le nourrissent. Et pourtant, c’est une évidence : la manipulation est un jeu qui se joue à deux et il est quasiment impossible de manipuler quelqu’un qui n’est pas manipulable”, prévient Christophe Carré.