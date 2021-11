Villeurbanne : Festival Les Guitares, un mois de guitare éclectique

Depuis plus de 30 ans, Villeurbanne et plusieurs lieux de l'agglomération lyonnaise accueillent le festival Les Guitares où se produisent de talentueux artistes venus de tous horizons, dans des salles qui privilégient l'acoustique et une écoute intimiste.

Ils ont la guitare qui les démange, alors ils grattent un petit peu, comme dans la chanson d’Yves Duteil… Des artistes reconnus pratiquant cet instrument si populaire viendront se produire dans l’agglomération lyonnaise à l’occasion du festival Les Guitares.

Pour sa 32e édition, l’événement sis dans 12 lieux de spectacles continue de mêler les genres (blues, jazz, flamenco, traditions manouches ou irlandaises ou d’ailleurs), la belle jeunesse, parfois relative certes (They call me Rico, Alexandre Castillon, Adrien Moignard, Antoine Boyer, Lionel Loueke, guitariste béninois qui a joué avec les plus grands...) et quelques monuments (Jean-Félix Lalanne, Dick Annegarn, les Doigts de l’homme et le vénérable Steve Waring). Ça dure tout le mois et même au-delà !

Festival Les Guitares. Du 5 novembre au 10 décembre dans 12 lieux de l’agglomération – www.facebook.com/lesguitares