Vienne : football et rêves d’ados au théâtre François-Ponsard

Avec l'adaptation du livre de Sylvain Levey, Trois Minutes de temps additionnel, la metteuse en scène et artiste associée du théâtre François-Ponsard Gaëlle Bourgeois propose un spectacle empreint d'humanité. Une création qui fait l’objet d’une résidence artistique et d’ateliers avec des collégiens de Vienne depuis la rentrée de septembre.

“Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi d’aller dans un collège. Les deux personnages principaux de la pièce, Kouam et Mafany, ont 14 ans. Nous sommes en plein dans la thématique du rêve et de l’amitié avec la poursuite de leur rêve de devenir footballeur… Des questions auxquelles ces jeunes peuvent s’identifier. La double lecture de la pièce permet aussi d’aborder des sujets tels que le racisme et les relations économiques entre l’Afrique et l’Europe”, explique Gaëlle Bourgeois.

En effet, la pièce raconte le destin de deux adolescents guinéens détectés et recrutés par un club de football anglais et qui vont – pensent-ils – réaliser leur rêve de toujours : devenir footballeurs professionnels. Mais en Angleterre, ils feront face au racisme, à l’avidité et surtout au déracinement. Malgré les embûches, ils tenteront de se faire une place dans le monde cruel du foot-business…

Ce récit est une ode à la puissance de l’amitié et offre une formidable leçon d’humanité, qui, sans aucun doute, touchera les jeunes spectateurs. Un jeune public qui pourra également assister à une représentation en mai de la pièce sur un véritable terrain de football à Crolles en Isère.

Trois Minutes de temps additionnel – Le 21 janvier au théâtre François-Ponsard (Vienne)