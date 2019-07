Une projection karaoké de Grease à Lyon en plein air et gratuite

"You're the one that I want..." samedi 6 juillet, le film Grease sera projeté en plein air à Lyon à l'occasion d'une séance karaoké.

T-shirt noir, blouson de cuir, gomina... samedi 6 juillet, Lyon va revivre l'été 1958 avec une projection karaoké de Grease, place Ambroise Courtois dans le 8e arrondissement (juste à côté de l'Institut Lumière partenaire de l'événement). Cette soirée gratuite est organisée dans le cadre du Festival Tout l'monde dehors.

L'Ecran-Pop, spécialisé dans les projections karaoké, se chargera de l'animation et le film sera diffusé en VOST (sous-titres français pour les dialogues, et des sous-titres anglais pour les chansons). En parallèle, distributions de cadeaux et concours de costumes rythmeront la soirée qui débutera à 20h30 pour s'achever autour de minuit, la projection de Grease commencera vers 22 heures.

Soirée Grease, place Ambroise Courtois, Lyon 8e