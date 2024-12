Depuis le début du mois d'octobre, des locataires vivent sans chauffage, à Givors, dans la Métropole de Lyon. Si un retour de celui-ci a été annoncé par le bailleur, il n'en est rien selon la porte-parole du collectif de locataires.

Cela fait bientôt deux mois, huit semaines précisément, que 34 logements sont plongés dans le froid et dans l'attente de chauffage. "Il y a des enfants, des personnes malades et âgées", déplore Fatima Hariche, une habitante et porte-parole du collectif des locataires. Les appartements concernés se situent aux 7 et 8 allée Ho-Chi-Minh, dans le quartier des Vernes, à Givors.

Le 8 octobre dernier, l'arrivée du chauffage collectif leur avait pourtant été promise pour la mi-octobre (entre le 10 et le 15) par leur bailleur Lyon Métropole Habitat (LMH). Sans chauffage à cette date et sans explication de ce retard, Fatima Hariche, au nom de chaque occupant concerné, contactait le premier bailleur social de la métropole de Lyon. "Le jour-même, ils ont promis une distribution de convecteurs électriques (radiateurs d'appoint), en attendant la fin de la panne. Dans la journée, on les avait".

Une remise en route, selon LMH

Toujours sans justifications sur cette panne, les habitants ont insisté jusqu'à obtenir une nouvelle réponse le 20 novembre, de la part du directeur de LMH Givors. "Il nous a dit : 'la fuite a été détectée, le devis accepté et les travaux vont débuter'. (...) Et pourtant, le 25 novembre, une entreprise effectuait une recherche de fuite pour réaliser un devis", poursuit la porte-parole. Alors que les travaux avaient ensuite été prévus pour la fin de semaine dernière, ceux-ci ont été retardés.

Auprès de Lyon Capitale, LMH affirme : "Le chauffage a été remis en route ce matin (mardi 3 décembre) sur la résidence Ho Chi Minh à Givors". "Ceci est faux", contredit Fatima Hariche. Et précise : "Il y a eu une deuxième tentative de réparation, hier (mardi), et nous n'avons toujours pas de chauffage. Ils (LMH) nous ont encore fait un SMS pour dire qu'il y avait un nouveau problème". Une intervention des prestataires de LMH a donc bien eu lieu. Reste désormais à savoir si celle-ci a réellement été ponctuée de succès. Et, dans un second temps, sous combien de jours le circuit de chauffage connaîtra un retour à la normale ?

"Je suis gelée, même avec une grosse couette"

Une histoire sans fin pour ces habitants. "Je suis gelée, même avec une grosse couette, reprend Fatima Hariche, qui est continuellement chez elle avec plusieurs couches de vêtements. Quand j'ai froid et que je dois bouger pour me faire à manger, je préfère ne pas manger." Par conséquent, les locataires se sont rassemblés et ont pris la décision de ne plus payer la ligne de chauffage. À commencer par la facture du mois de novembre, tout juste reçue. Un choix qui, espèrent-ils, engendra une réaction rapide du bailleur pour effectuer les travaux.

En attendant que le chauffage soit de retour, chacun s'inquiète également de la facture d'électricité causée par les radiateurs d'appoint électriques. Lyon Métropole Habitat a assuré que 11 euros par semaine seraient remboursés. Une somme loin de la consommation réelle de ces appareils, selon le collectif de locataires. D'autant que les températures devraient descendre au plus bas dans l'agglomération lyonnaise dès ce week-end.

