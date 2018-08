Thelma et Louise : dernière séance pour l’Été en Cinémascope

Dernier rendez-vous de cinéma en plein air de l’été pour l’Institut Lumière : le film Thelma et Louise sera diffusé mardi soir à 21h.

Cinéma sous les étoiles : un activité phare de l’été qui prend fin avec la rentrée. Pour finir sa saison en beauté, l’Institut Lumière propose la projection en plein air - et toujours gratuite - du film de Ridley Scott, Thelma et Louise. Un beau clap de fin pour festival « L’Été en Cinémascope » de l’Institut. Thelma et Louise, sorti en 1990, raconte l’histoire de deux amies fuyant leur quotidien monotone le temps d’un road trip dans l’Arkansas. Mais ces vacances sont entachées par un drame. Pour visionner ce classique du cinéma américain, rendez-vous mardi 28 août, à 21h, place Ambroise Courtois (Lyon 8e). Météo-France annonce un ciel dégagé pour la soirée de mardi, un temps idéal pour profiter d'une séance en plein air. Il est conseillé d'arriver en avance et de prévoir son siège pour plus de confort.

Informations pratiques