Théâtre : Peter Brook au TNP de Villeurbanne

Peter Brook est l’invité du TNP pour diriger un atelier de travail et de recherche autour de La Tempête de Shakespeare en collaboration avec Marie-Hélène Estienne.

L’un des grands reproches qui pouvait être fait à la précédente direction du TNP, celle de Christian Schiaretti, était de ne pas suffisamment accueillir les grands maîtres de la scène internationale. Ainsi, en 2016, Peter Brook, qui en est l’un des meilleurs représentants, n’était-il pas passé par la scène villeurbannaise mais à Villefranche pour présenter dans notre région l’un de ses récents spectacles, Battlefield.

Jean Bellorini, le nouveau patron du TNP, entend marquer sa différence à cet égard. Malgré la crise sanitaire, l’immense metteur en scène britannique de 95 printemps est bien présent au TNP. Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, assistés de leurs compagnons de route dont Hélène Patarot (distribuée cette année dans Le Jeu des ombres de Valère Novarina, mis en scène par Jean Bellorini et dans Two Old Women, mis en scène par Lilo Baur), dirigent un workshop autour de La Tempête de William Shakespeare, avec des étudiants en théâtre.

À l’issue de deux semaines d'atelier, un spectacle tiré de cette recherche est proposé au public ce 17 et 18 septembre. Quand on connaît tout l’art de la pédagogie développé par Peter Brook, on ne peut qu’en être impatient. À ce propos, on lira avec intérêt son ouvrage À l’écoute*, sorti en juin cette année. Il livre un ensemble de réflexions très personnelles sur le son et la musique, parsemé d’anecdotes sur sa vie et ses souvenirs de réalisations à l’opéra, au théâtre et au cinéma.

Shakespeare Resonance, les 17 et 18 septembre au TNP. Quelques places restent disponibles à ce jour.



* À l’écoute, réflexions sur le son et la musique, Peter Brook, éditions Odile Jacob.