Théâtre : Maupassant sous le caillou

Fruit d’un montage de nouvelles de Guy de Maupassant, adapté et mis en scène par Geneviève Arnaud, ce spectacle nous révèle des facettes méconnues de l’écrivain : tendresse, humour, coquinerie…

Avec la comédienne Karine Revelant, elles nous font pénétrer dans l’univers de différentes histoires de couples par le biais inattendu de deux objets : une cafetière et une sucrière… Présences discrètes et familières au cœur des maisons, elles ont tout le loisir d’observer les humains qui les habitent et toute légitimité pour témoigner de leurs faits et gestes… Et de leurs existences pleines de mélancolie, de drames ou de cocasserie, qui nous surprennent par la richesse des émotions suscitées.

Saveurs mêlées – Les 13 et 14 mars au théâtre Sous le Caillou