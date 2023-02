Théâtre : l’espièglerie de Lagarce aux Célestins

Comédien génial devenu metteur en scène inspiré, Marcial Di Fonzo Bo dit de Catherine Hiegel qu’elle est l’une de nos plus grandes actrices. Il n’a pas tort. En tout cas, c’est elle qu’il a choisie pour interpréter à la suite ces deux courtes pièces de Jean-Luc Lagarce.

D’abord Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, un monologue qui s’amuse des règles édictées par un manuel des bonnes manières de la fin du XIXe siècle. Puis Music Hall qui expose les aléas et les faux-semblants d’une vie de comédienne en tournée.

On y retrouve le regard à la fois profond et tranchant de Jean-Luc Lagarce, son écriture si particulière, qui nous fait rire et nous touche dans un même mouvement. En avant pour une soirée d’humour espiègle et de lucidité frondeuse !

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne suivie de Music Hall Du 22 février au 4 mars, aux Célestins