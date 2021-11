Théâtre de la Renaissance : les derniers jours d’Olympe de Gouges, révolutionnaire et féministe

Au théâtre de la Renaissance à Oullins, Catherine Anne met en scène les derniers jours de la révolutionnaire Olympe de Gouges, auteure d’écrits humanistes et visionnaires qui préfigurent la pensée féministe moderne.

Féministe avant l’heure, pamphlétaire, militante pour l’abolition de l’esclavage et des privilèges, Olympe de Gouges s’est engagée dans les combats politiques pendant la révolution pour l’égalité entre les individus sans distinction de sexe, de couleur, de rang.

Elle a rédigé en 1791 l’article premier de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne - La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits - faisant écho à celle des Droits de l’Homme, rédigée deux ans plus tôt. Victime de la Terreur, elle a été enfermée puis guillotinée en 1793.

La prolifique auteure, metteure en scène et comédienne Catherine Anne rend hommage à cette femme de lettres, figure audacieuse et intransigeante. Dépeinte à l’époque, souvent avec mépris, comme une exaltée, sa reconnaissance tardive en France a du mal à masquer l’intérêt secondaire de la Révolution française pour l’émancipation féminine.

Sur la scène dépouillée du théâtre de la Renaissance, transformée pour l’occasion en cellule austère, trois personnages font face à Olympe de Gouges - jouée par Catherine Anne - quelques jours avant son exécution.

Un soldat, sa mère et la jeune compagne du fils de la condamnée. Tous les trois échangent avec la prisonnière et questionnent son engagement, la justice, la liberté, mais aussi la maternité et l’intime. Et dans ces dialogues fictionnels, Catherine Anne – plus qu’un cours d’histoire – offre une vision métaphorique et intemporelle de l’enfermement, sous la forme d’une plaidoirie féministe et humaniste.

J’ai rêvé la Révolution. Du mercredi 17 au vendredi 19 novembre à 20h. Théâtre de la Renaissance à Oullins. www.theatrelarenaissance.com

Bord de scène à l'issue de la représentation du jeudi 18 novembre.

Avant-propos "Des femmes en révolution : le cas d'Olympe de Gouges, entre légende et histoire" le mercredi 17 novembre à 19h - Plus d'infos