Théâtre, cirque… 3 spectacles à voir avec des enfants à Lyon en octobre

Qu’y a-t-il de l’autre côté ? Qu’est-ce qui est caché ? Les spectacles que nous avons sélectionnés ce mois-ci vont voir de l’autre côté des murs.

Enquête sur des disparitions

Dans un quartier populaire espagnol, une famille de buffles (le père, la mère et leurs six enfants) travaille dans une blanchisserie. Au-dehors, les lions rôdent… Un soir, un des enfants disparaît. Puis c’est au tour de la mère de se volatiliser. L’auteur barcelonais Pau Miro fait ainsi référence à l’Espagne de Franco, dominée par la dictature et les fréquentes disparitions non élucidées. Autour de ces drames, les enfants vont tenter de se rapprocher, de s’entraider, de percer les secrets… Créées par Émilie Flacher, les superbes marionnettes sont manipulées directement sur scène par les comédiens. Petit plus : une rencontre avec les artistes est prévue à l’issue de la représentation.

Buffles / à partir de 12 ans – Vendredi 11 octobre à 20h30 au théâtre de Villefranche

Tête à l’envers

Trônant au beau milieu de la scène, un mur d’escalade sépare l’intérieur d’une maison de l’extérieur, la nature, l’aventure… Les deux artistes, que tout semble opposer – l’une est casanière, l’autre intrépide – se rencontrent autour de ce mur. Elles l’escaladent, dansent, réalisent pirouettes, acrobaties et autres prouesses techniques. Malgré leurs différences, elles semblent si bien s’entendre. Peut-être même qu’elles se reconnaissent… Un spectacle enjoué et poétique, pour toute la famille.

Les Pieds dans les poches / à partir de 7 ans – Dimanche 20 octobre à 17h au Polaris

Conquête fantastique

Telle Alice au pays des merveilles plongeant de l’autre côté du miroir, Luce est fascinée par un mur apparu subitement, et ne pense qu’à une chose : découvrir ce qu’il y a au-delà. Oui, mais voilà, elle n’ose pas. C‘est son ombre, “Lulu”, qui aidera la petite fille à assouvir sa curiosité, en se lançant à la conquête de l’autre côté du mystérieux rempart, à la rencontre de personnages fantastiques. Musique, ombres et mapping vidéo apportent une touche de magie à ce spectacle esthétique et poétique.

L’Ombre de Luce / à partir de 6 ans – Mercredi 30 et jeudi 31 octobre + samedi 2 et dimanche 3 novembre à 16h30 au Patadôme Théâtre